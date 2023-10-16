Москва, 16 октября, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Минэкономразвития ожидает стабилизации курса рубля на уровне 90-92 рубля за доллар в 2024–2026 годах, заявил 16 октября глава ведомства Максим Решетников.

Elena Mayorova/Global Look Press

«В 2024–2026 годах, с учётом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала, новое равновесие оцениваем на уровне 90-92 рубля за $1», — сказал министр во время выступления в Госдуме.

Решетников добавил, что в 2023 году торговый баланс составит $145 млрд. При этом сальдо торгового баланса продолжит увеличиваться благодаря опережающему росту экспорта.

Кроме того, глава Минэкономразвития заявил о росте на 7,6% инвестиционной активности в первом полугодии 2023 года. Он отметил, что по итогам восьми месяцев ВВП вырос на 2,5%, полностью компенсировав спад 2022 года и превысив уровень 2021 года.

Как сообщало ИА Регнум, указом президента России Владимира Путина для стабилизации курса рубля устанавливается обязательная продажа валютной выручки рядом экспортёров сроком на шесть месяцев. По мнению Центробанка, шаг улучшит ситуацию с ликвидностью и поспособствует снижению краткосрочной волатильности на рынке. Премьер-министр Михаил Мишустин 12 октября пояснил, что указ президента снизит возможность спекуляций и повысит прозрачность российского рынка.

Глава Сбербанка Герман Греф в октябре назвал фундаментальным курсом российской валюты 85–90 рублей за $1. По его мнению, обязательная продажа валюты российскими экспортёрами вряд ли сильно повлияет на рубль.

В ходе утренних торгов на Московской бирже 6 октября американский доллар превысил отметку 101 рубль.