* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Дубай, ОАЭ, 16 октября, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который после начала российской спецоперации сбежал в Израиль, записал и выложил 15 октября в одной из соцсетей видеообращение, в котором попытался оправдаться за то, что не находится на израильской территории в момент обострения конфликта с палестинцами.

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По словам музыканта, он находится в Дубае, однако намерен в ближайшие дни вернуться в Израиль, где он перестанет чувствовать себя неловко за то, что не был со своими новыми соотечественниками в это непростое время.

«Винтовку мне, к сожалению, не дадут, я выяснял, хотя я очень неплохо стреляю», — сказал он.

Артист также вновь пожелал армии обороны Израиля «как можно более скорой победы».

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа Симоновский суд Москвы оштрафовал музыканта на 35 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в его публикациях. Протокол о нарушении был составлен в июле 2023 года.

Телеведущий Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) 9 октября заявил о своей готовности воевать за израильскую армию. Однако он уточнил, что не будет этого делать, так как не служил в ней. Телеведущий также пообещал сдавать кровь и помогать каким-то другим образом.

Телеведущая Ксения Собчак, имеющая и российское, и израильское гражданство, 14 октября заявила, что не пойдёт служить в армию Израиля, так как не проходит по возрасту.

До этого Собчак поддержала Галкина, заявившего, что якобы готов защищать Израиль в рядах армии, однако не будет этого делать, так как для этого «нет оснований». Собчак назвала видеообращение Галкина «крутым» и нецензурно оскорбила комментаторов, которые высказали критические замечания в адрес телеведущего.

Эскалация палестино-израильского конфликта произошла 7 октября после массированной ракетной атаки по территории Израиля со стороны радикального палестинского движения ХАМАС и захвата боевым крылом движения нескольких населённых пунктов. В сторону Израиля выпустили десятки ракет. В ответ Тель-Авив начал военную операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа, а также нанёс ответные удары.

Позднее власти Израиля пообещали уничтожить ХАМАС и объявили о полной блокаде сектора Газа. Россия призвала стороны конфликта к прекращению огня, а президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 15 октября заявил, что Израиль вышел в своих действиях за рамки самообороны.