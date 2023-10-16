Астрахань, 16 октября, 2023, 14:46 — ИА Регнум. В Астрахани произошла дорожная авария с участием пассажирской «Газели»: машина ночью врезалась в жилой дом, сообщили 16 октября в пресс-службе управления МВД РФ по Астраханской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл в ночное время на улице Богдана Хмельницкого. Водитель «Газели» не справился с управлением и совершил наезд на жилой дом. Пассажиров на момент ДТП в транспортном средстве не было.

В результате водитель «Газели» 1969 года рождения получил множественные травмы. Его доставили в больницу, врачи спасти пострадавшего не смогли — он скончался.

В МЧС по Ивановской области 9 сентября сообщили о ДТП, в ходе которого легковой автомобиль врезался в жилой дом. Инцидент произошёл вечером, в машине находились пассажиры. В результате аварии погибли четыре человека и ещё один получил травмы.

В Приморском крае 16 октября автобус с туристами, следовавший из Китая, съехал на скорости в кювет. В транспортном средстве находились 48 пассажиров. Пострадали порядка 40 человек, ещё двое погибли.