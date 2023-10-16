Вашингтон, 16 октября, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден, если сможет переизбраться на второй срок, планирует «подавить» Россию и разрешить конфликт на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в интервью, опубликованном 15 октября телеканалом CBS.

Chris Kleponis — CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден

«Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим, наконец, [президента России Владимира] Путина настолько, что он больше не сможет причинять проблемы, которые причиняет», — сказал американский лидер.

По мнению Байдена, у США есть огромные возможности, чтобы улучшить мир. Он также уверен, что Вашингтон сможет урегулировать конфликт на Ближнем Востоке. Президент отметил, что мир меняется, но США сохранили возможности влиять на процессы.

«Послушайте, когда я выдвигался, я сказал: «Мир находится в переломной точке», — заявил Байден.

Он подчеркнул, что намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году, несмотря на глобальные кризисы, внутренние проблемы США и фактически переставшую функционировать палату представителей Конгресса.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября большинство членов палаты представителей Конгресса США проголосовали за отставку спикера Кевина Маккарти, когда узнали, что он пообещал Байдену добиться принятия палатой внесения в госбюджет средств на помощь Украине. По данным, газеты The Guardian, нового спикера не получается выбрать из-за республиканцев, которые против продолжения отправки помощи Киеву.

Кристиан Уитон, бывший советник экс-президентов США Джорджа Буша — младшего и Дональда Трампа 15 октября заявил, что американские избирателинедовольны политикой Вашингтона, которую проводит администрация Байдена. Уже позорное бегство американской армии из Афганистана сильно пошатнуло рейтинг президента, а контрнаступление ВСУ, за счёт которого команда Байдена планировала смыть позор, провалилось, отметил Уитон.

Соцопрос, проведённый компанией Ipsos 13 и 14 октября, показал, что среди американских граждан 33% заявляют о слишком больших тратах США на поддержку Украины. Тех, кто считает, что нужно наращивать помощь, — 22%.