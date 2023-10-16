Петропавловск-Камчатский, 16 октября, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время рабочей поездки в Усть-Камчатский район побывал в гостях у семьи Елизарьевых и побеседовал с мамой военнослужащего. Её сын на данный момент находится в зоне специальной военной операции и успешно выполняет боевые задачи в составе 40-й отдельной Гвардейской бригады морской пехоты. Камчатский боец был мобилизован в сентябре прошлого года.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Во время разговора с матерью военнослужащего Владимир Солодов подчеркнул, что поддержка участников специальной военной операции и их близких является приоритетной работой краевого правительства. «Для меня проведение таких встреч и личный контакт с родственниками наших военнослужащих очень важны. Рад возможности спросить, как у вас дела, какая помощь необходима», — отметил Владимир Солодов.

«Мой сын служит в 40-й бригаде морской пехоты наводчиком. С сослуживцами они стали одной семьёй и будут защищать страну и друг друга до последнего. Главное, чтобы все ребята вернулись живыми, — для каждой матери это самое важное», — сказала мама бойца Ольга Ильинична. «Сын уже приезжал в отпуск. Я заметила, что он очень изменился за этот год, повзрослел и стал настоящим мужчиной. Мы созваниваемся, настрой у него бодрый. Бывает, что мы не на связи, но я молюсь за него и каждый день жду», — добавила Ольга Ильинична.

Мать бойца принимает участие в мероприятиях, организованных для родственников камчатских военнослужащих. По её мнению, сегодня особенно важно объединиться и поддержать друг друга.

Кроме того, в рамках рабочей поездки в Усть-Камчатский район Владимир Солодов провёл традиционную общую встречу с семьями участников специальной военной операции, где он ответил на вопросы жителей. Вопросы касались материально-технического обеспечения подразделений, денежного довольствия и положенных мер социальной поддержки.

По поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова члены краевого правительства начали еженедельно проводить встречи с членами семей участников специальной военной операции.