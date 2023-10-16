Москва, 16 октября, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Шоколад «Алёнка» производства фабрики «Красный Октябрь» стал халяльным. Об этом 16 октября сообщили в Роскачестве.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Соответствующий сертификат стал первым в нашей стране, внесённым в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации», — процитировали «РИА Новости» сообщение ведомства.

В соответствии с правилами сертификата будут выпускаться конфеты и шоколад «Алёнка», «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко» и другие наименования. Производство и продукцию будут проверять специалисты сертификационного органа Роскачества и эксперты в области шариата, уточнили в организации. Сертификат выдал единственный акредитованный Росаккредитацией орган по сертификации халяль — «Роскачество — Халяль». Халяльные изделия не содержат желатин, кармин и другие пищевые добавки, запрещённые к употреблению в соответствии с мусульманскими нормами.

Как сообщало в июле ИА Регнум, предприятия «Объединённых кондитеров» за первое полугодие более чем на 30% увеличили производство шоколадных изделий. Как сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, более 100 московских предприятий ежегодно изготавливают десятки миллионов сладостей. В частности, выпуск нарастили «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и «Бабаевский», и их линейка превысила 200 наименований шоколада.