Москва, 16 октября, 2023, 13:56 — ИА Регнум. В сбрасываемой в океан воде после аварии на АЭС «Фукусима-1» точно присутствует слаборадиоактивный тритий, который может накапливаться в тканях морских обитателей, и поэтому для ограничения импорта морепродуктов из Японии есть основания. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

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Россия приняла решение с 16 октября временно ограничить импорт рыбы и морепродуктов из Японии, присоединившись к аналогичным мерам Китая. В Россельхознадзоре пояснили, что ограничения будут действовать, пока Япония не предоставит исчерпывающую информацию, необходимую для подтверждения безопасности продуктов водного промысла.

Как отметил учёный Мухаметов, японские специалисты рассказывали, что очистили воду с АЭС от 62 радионуклидов, однако в ней остался тритий — радиоактивный изотоп водорода.

«По сути, он и есть вода, атом водорода, а потому от него очистить воду невозможно. Сам по себе он слаборадиоактивен. Но если попадёт внутрь организма, то происходит радиоактивное отравление. Попасть в организм он может с водой, а также с рыбой и морепродуктами», — поделился Мухаметов.

Он рассказал, что в безопасном бытовом применении тритий используется для подсветки в военных и гражданских приборах, а в некоторых моделях наручных часов стоят трубочки с тритием, которые светятся в темноте. Однако при попадании в организм человека вещество включается в состав биологической ткани и вызывает мутации на уровне ДНК и РНК.

«Не нужно забывать, что радиация накапливается в тканях, и даже если в воде концентрация безопасна, то в морском организме, обитающем на дне, она может быть в сотни раз выше. Это касается практически всех морепродуктов и рыбы. Опасность как раз в том, что так тритий попадет внутрь организма. И поэтому у запрета есть все основания», — отметил учёный.

Он напомнил слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что в вопросе сброса воды с «Фукусимы -1» нужно больше прозрачности. И когда представители МАГАТЭ заявляют о безопасности сбрасываемой очищенной воды, то, по мнению Мухаметова, они признаются, что не несут ответственности за последствия.

«Эта организация за внедрение атомной энергетики, они не могут в принципе сказать, что АЭС — это опасно. Это получится «пчёлы против мёда», — указал Мухаметов.

Как напомнил доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев, период полураспада трития — более 12 лет. И после этого находящийся внутри организма тритий запускает процессы мутации, будет происходить облучение организма изнутри.

«После распада трития образуется гелий, и как это может повлиять на живой организм (если тритий предварительно попал внутрь и распад трития произошел внутри организма с образованием гелия), в данное время не совсем понятно. Радиоактивные отходы опасны для живых организмов в любом виде. Важна не только разовая, но накопленная доза», — отметил Пинаев.

Он обратил внимание, что многие решения на международной арене, которые могут нести серьезные последствия для окружающей среды, часто принимаются без должных экологических обоснований и исходят из геополитических и экономических соображений. Как отметил Пинаев, в МАГАТЭ приняли решение признать безопасность сброса воды с АЭС после аварии, потому что одобрили предложенную японцами технологию очистки. А на сайте организации даже есть объёмный доклад о безопасности сброса сточных вод с АЭС «Фукусима-1».

Как сообщало ИА Регнум, группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступила к сбору проб воды и морских отложений около японской атомной электростанции «Фукусима-1». Работа продолжится до 23 октября. Эксперты возьмут не только пробы воды в море в районе АЭС, но и проведут анализ на наличие радиоактивных веществ в морепродуктах, включая моллюски и рыбу.

7 июля Китай запретил ввоз продуктов питания из 10 префектур Японии из-за намерения Токио сбросить в море заражённую воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». Китайская таможня также усилила регулирование и проверку сопроводительной документации в отношении продуктов питания из других регионов Японии, особенно продуктов водного промысла.

24 августа в Японии начали сброс очищенной воды в океан с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». С АЭС к концу марта 2024 года сольют более 30 тысяч тонн жидкости. В баках на АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которую использовали для охлаждения повреждённых в результате цунами в марте 2011 года реакторов.

Как передавало ИА Регнум, Россия и Китай 9 августа направили Японии список технических проблем, связанных с решением начать сброс в океан радиоактивной воды с аварийной АЭС.