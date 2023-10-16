Москва, 16 октября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Боевые действия ВСУ против России бессмысленны, они никому не нужны, заявил 16 октября пленный украинский военнослужащий Виталий Сидюков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Военнопленный сообщил, что у него есть родственники и в России, и в Белоруссии. В Крыму у него живут двоюродные братья и родной дядя.

«Мы на свой страх и риск общались, и нормально всё. Я всё это понимал, и мать моя прекрасно понимала, что это бессмысленно просто-напросто», — процитировало слова военнопленного ТАСС.

Он сообщил, что на Украине его мобилизовали в марте, в августе он попал в плен на территории Купянского района в Харьковской области. Он рассказал, что на Украине жил в 25 км от монумента дружбы «Три сестры» на границе России, Белоруссии и Украины.

По словам военнопленного, он с друзьями не раз отмечал возле монумента день молодёжи. Сидюков выразил мнение, что кому-то было выгодно поссорить украинцев, русских и белорусов.

Бывший премьер-министр Украина Николай Азаров 16 октября рассказал, что из страны бегут мужчины призывного возраста, причём даже снятые с воинского учёта и признанные непригодными к службе в армии. За месяц Украину покинули около 20 тысяч призывников с «белыми билетами».

В интервью британскому изданию Guardian украинский офицер, командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Лисюк 15 октября заявил, что ВС России превосходят ВС Украины и технически, и количественно. Он сообщил, что украинским военным тяжело продвигаться вперёд.