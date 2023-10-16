Париж, 16 октября, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Приехавший из Ингушетии во Францию М. Могушков, убивший учителя литературы во время нападения на школу во французском Аррасе, переехал во Францию в раннем детстве и не мог стать последователем радикальных идей в России, заявило 16 октября ТАСС российское посольство в Париже.

Teresa Suarez /ЕРА/ТАСС

«Совершенно очевидно, что его радикализация происходила не в России», — отметили в диппредставительстве.

Российские дипломаты подчеркнули, что Могушков переехал во Францию, когда ему было пять лет, и с тех пор проживал этой стране.

Как сообщало ИА Регнум, нападение на школу в Аррасе произошло утром 13 октября. 20-летний мужчина пришёл с ножом, убил учителя и ранил ещё несколько человек. В СМИ сообщили, что нападавший ранее учился в этой школе, а во время нападения кричал: «Аллах акбар». Его задержали.

Президент Франции Эммануэль Макрон после этого происшествия потребовал от руководства силовых ведомств проверить на террористическую опасность тех, чьи имена находятся в списке лиц, представляющих угрозу для государства. Он поручил провести рейды, чтобы выявить радикалов и выдворить их из страны.