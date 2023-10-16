Москва, 16 октября, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Российская платёжная система «Мир» начала работу в Венесуэле, сообщил 16 октября вице-премьер Александр Новак по итогам заседания российско-венесуэльской межправительственной комиссии.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«На территории Венесуэлы работает карта «Мир», более 80 тыс. терминалов», — сказал Новак.

Вице-премьер отметил, что объёмы двусторонней торговли выросли на 77% за последние пять лет. Он добавил, что для активизации делового сотрудничества и бизнес-инициатив рассматривается решение о создании российско-венесуэльского делового совета.

По словам Новака, Россия и Венесуэла также развивают отношения в сферах фармацевтики и здравоохранения.

В сентябре Сбербанк увеличил до десяти лет срок действия платёжных карт «Мир». Первый зампред правления финансовой организации Кирилл Царёв заявил, что это коснётся всех дебетовых и кредитных карт банка на базе системы «Мир», в том числе платёжных стикеров.

В июле Банк России сообщил о планах на 2023 год расширить на пять-шесть стран список государств, в которых можно использовать карты платёжной системы «Мир». Как заявила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина, карты «Мир» уже принимаются в Турции, на Кубе, а также в ряде других стран, где уже настраивают POS-терминалы (устройство для приёма оплаты).

Согласно отчёту ЦБ, в 2022 году выпустили 182,3 млн карт «Мир» — в 1,6 раза больше, чем в 2021 году. Российская платежная система действует в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Армении, Кубе, Вьетнаме.