Токио, 16 октября, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Власти Японии 16 октября назвали несправедливым ограничение Россией импорта рыбной продукции как меры предосторожности после выброса воды с атомной электростанции «Фукусима», о котором заявили в Россельхознадзоре.

Сергей Красноухов/РИА Новости

«Это является несправедливым и вызывающим сожаление решением», — процитировало Kyodo представителей японских властей.

Японская сторона выразила желание его отзыва.

В понедельник, 16 октября, Россия присоединилась к временным ограничениям, введённым Китаем. Планируется, что они будут действовать до момента, пока не появится подтверждение соответствия японских морепродуктов российским стандартам безопасности и стандартам Евразийского экономического союза.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа в Японии начали сброс очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». В баках станции скопилось более 1,25 млн тонн воды, использованной для охлаждения повреждённых из-за цунами 2011 года реакторов. Власти КНР решили запретить ввоз продуктов из десяти японских префектур из-за тогда ещё только намерения Токио сбросить в море заражённую воду.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 13 сентября упрекнула Японию за непрозрачность в вопросе сброса воды. Как отметила дипломат, к этому ранее призывали японские власти, но, по её словам, Токио демонстрировал только «рекламные трюки» с обедами из рыбы, якобы выловленной в океане, где был осуществлён сброс воды с аварийной АЭС.

О том, что Россельхознадзор может ограничить поставки японской рыбной продукции, стало известно 26 сентября. Как уточнялось, окончательное решение принималось по итогам переговоров с японской стороной.