Банк России представил обновлённые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
Москва, 16 октября, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Центробанк России представил модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба регулятора.
«Банк России выпускает обновлённые банкноты 1000 и 5000 рублей», — говорится в сообщении.
На лицевой стороне модернизированной купюры номиналом 1000 рублей, посвященной Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, изображена Никольская башня Нижегородского кремля. На оборотной стороне банкноты — Музей истории государственности татарского народа и Татарстана в Казани, башня Сююмбике в Казанском кремле и Музей археологии и этнографии в Уфе. Преобладающий цвет купюры, как и ранее, сине-зеленый.
Обновлённая банкнота достоинством 5000 рублей посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На её лицевой стороне изображена стела «Европа-Азия», а на оборотной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66 параллель» (Полярный круг) в Салехарде.
Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября зампредседателя ЦБ Сергей Белов рассказал, что Центробанк планирует показать обновленные банкноты. По его словам, они будут выполнены в духе мировых трендов, иметь больше защитных элементов и не будут не будут отличаться от действующих цветом.
В пресс-службе Центробанка 17 июля сообщили, что банкноты номиналом 5 и 10 рублей начали поступать в оборот в Москве и Московской области. По данным регулятора, в 2000-е годы эти банкноты быстро изнашивались, из-за чего было принято решение заменить их на монеты.