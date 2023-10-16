* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 16 октября, 2023, 12:48 — ИА Регнум. МВД объявило в розыск экс-адвоката Марка Фейгина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Информация об этом содержится в базе данных ведомства.

Евгений Биятов/РИА Новости Марка Фейгин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Фейгин Марк Захарович. Разыскивается по статье УК», ― сообщается в карточке розыска.

В розыск Фрейгина объявили за публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии (статья 207.3 УК РФ), сообщил 16 октября источник «РИА Новости».

По его данным, Фрейгин причастен к деятельности польской неправительственной организации «Съезд народных депутатов» (нежелательная в России организация).

В мае юрист выезжал на линию боевого соприкосновения со стороны ВСУ и регулярно освещал деятельность террористической организации «Легион свободы России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), добавил источник.

В 2018 году Фейгина лишили статуса адвоката решением совета Адвокатской палаты Москвы. Это решение палата приняла на основании заявления адвоката Сталины Гуревич в связи с высказываниями Фейгина в её адрес и в адрес блогера Анатолия Шария.

Ранее Фейгин принимал участие в защите участниц группы Рussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинской военнослужащей Надежды Савченко.