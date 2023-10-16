Варшава, 16 октября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Прошедшие в Польше парламентские выборы привели страну к состоянию неопределённости. Несмотря на то, что партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского стала лидером избирательной кампании, три другие оппозиционные партии совместно набрали более половины голосов, то есть они могут отстранить победителя от власти, если объединятся в коалицию.

Иван Шилов ИА Регнум

PiS по результатам exit pool набрала 36,8% голосов, праволиберальная «Гражданская коалиция», центристский «Третий путь» и «Левые» набрали 31,6%, 13% и 8,6% голосов соответственно, националистическая «Конфедерация» набрала 6,2% голосов. Как отметил польский политолог Марек Мишкевич, для смены власти в Польше в коалицию должны войти три политические силы различных направлений, что само по себе странно.

«Без сомнения, всех их объединяет ненависть к PiS, но вопрос заключается в том, хватит ли этого для того, чтобы преодолеть свои противоречия», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

При этом политолог убеждён, что «делить на троих» всегда сложнее, чем на двоих.

«Каждая группировка из этой тройки неоднородна и состоит из нескольких когда-то отдельных партий и движений», — отметил Мишкевич.

Он допустил, что если партии не найдут соглашения, кто-то из них может создать коалицию с «Правом и справедливостью» и остаться у власти.

Как сообщало ИА Регнум, парламентские выборы в Польше прошли 15 октября. «Гражданская коалиция» обещала в случае победы привлечь к государственному трибуналу ряд высокопоставленных чиновников, включая действующего президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Матеуша Моравецкого. Генерал армии Пётр Пытель предположил, что в случае поражения партия «Право и справедливость» может применить силу для удержания власти, а экс-глава страны Лех Валенса отметил, что тогда в странене исключена гражданская война. За четыре часа до закрытия избирательных участков явка на выборах достигла рекордных 57,54%.

Позднее профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил, что Польша оказалась в экономическом и политическом проигрыше из-за украинского кризиса. По его словам, польскую сторону «показательно накажут» за «незаконное» эмбарго на украинское зерно, а попытки страны отстоять свои интересы якобы противоречат законам Евросоюза и международному праву.