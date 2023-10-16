Москва, 16 октября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Японский разработчик электроники Fujitsu намерен покинуть российский рынок. Процесс ликвидации подразделения планируется завершить в течении года. Это следует из данных сервиса Rusprofile.

AFLO/Global Look Press

Дата ликвидации местного юрлица ООО «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз», созданного в 2003 году, назначена на 15 августа 2024 года.

Компания приостановила прямые поставки продукции и услуг после начала специальной военной операции на Украине, но до сих пор не заявляла о полном уходе с российского рынка.

В 2022 году выручка «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» упала на 24% год к году, до 675 млн рублей. Компания получила убыток в размере 119 млн рублей. В компании числились 40 сотрудников.

Как сообщало ИА Регнум, весной 2022 года после начала спецоперации производитель компьютерной техники и электроники Acer приостановил деятельность в России. В свою очередь производитель бытовой электроники LG Electronics прекратил все поставки в Россию. Ранее экспорт товаров в РФ приостановил Samsung, причиной назвали трудности с логистикой.

Японский бренд Uniqlo, присоединившись к корпорациям, решившим разорвать связи с Россией, заявил об уходе с российского рынка в марте 2022 года. В августе 2023 года сеть одежды Uniqlo расторгла договоры аренды помещений для всех своих магазинов в России, завершив таким образом свою деятельность в России.