Луганск, 16 октября, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Отправившийся в зону специальной военной операции (СВО), будучи осужденным за взятку, экс-заместитель главы Хакасии Сергей Новиков получил ранение, сообщило агентство «Хакасия».

Кадр из видео Сергей Новиков

Он связался с редакцией, находясь в ЛНР, и рассказал, что 11 октября выполнял боевую задачу в составе штурмовой роты мотострелкового полка. Во время выполнения задания боец получил множественные осколочные ранения ног. Сейчас он проходит курс лечения в луганской больнице.

«Сергей Николаевич сообщил редакции, что состояние у него стабильное. Желаем земляку здоровья и поскорее вернуться в Хакасию с победой!» — отметили в издании.

Как сообщало ИА Регнум, Новикова задержали в апреле 2020 года в Абакане при получении от представителя строительной компании при личной встрече 2 млн рублей. По данным следователей, он в общей сложности потребовал 12 млн рублей за покровительство строительстве жилого корпуса психоневрологического интерната.

Новикова приговорили к девяти годам лишения свободы в мае 2021 года. Сначала он работал дворником, а потом стал бригадиром в группе, сортирующей ландшафтные камни. В августе 2023 года он отравился на фронт с рядом других осужденных.

Президент России Владимир Путин 24 июня подписал закон, позволяющий осуждённым проходить военную службу по контракту. При этом их могут освободить от уголовной ответственности. Положение распространяется на тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, если это не преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и ряда других тяжких преступлений.