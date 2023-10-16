Калининград, 16 октября, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Пассажир авиационной компании «Уральские авиалинии» пропустил рейс Калининград — Москва из-за сумки, которая застряла в калибровщике. Об этом 16 октября сообщил Telegram-канал Mash.

Александр Демьянчук/ТАСС

По данным источника, мужчина вместе с женой и ребёнком собирался лететь в Москву и во время регистрации положил свою сумку в калибровщик, однако не смог её оттуда вынуть.

«Никто из сотрудников авиакомпании не потрудился помочь своему пассажиру. Но зато предложили два железобетонных варианта: либо лететь без чемодана, либо сняться с рейса и сидеть [в аэропорту]», — говорится в сообщении.

В конце концов пассажир остался с сумкой в Калининграде, так как в ней, по словам мужчины, находятся лекарства и тёплая одежда ребёнка. Сотрудники авиакомпании в данный момент пытаются не сломать калибровщик и при этом не порвать сумку.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября стало известно, что сотрудники авиакомпании «Уральские авиалинии» дважды сломали электроколяску паралимпийцу Николаю Руденко, летевшему из Москвы в Сочи и назад. По словам мужчины, он сдал электроколяску в багаж, и в ходе рейса у неё повредили проводку.

На обратном пути пассажир получил коляску со сломанной металлической рамой и не смог её разложить. После этого паралимпиец написал заявление о порче багажа и потребовал оплатить покупку новой коляски.