Москва, 16 октября, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден пытается отвлечь внимание избирателей от проблем внутри страны и поэтому в своём предвыборном интервью концентрируется на идеях внешней политики, которые, однако не имеют отношения к реальности. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Samuel Corum — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден

Ранее Джо Байден в ходе интервью телеканалу CBS поделился своими планами на второй президентский срок. По его мнению, он мог бы объединить всю Европу и суметь «подавить» президента России Владимира Путина, который, как выразился американский лидер, создаёт проблемы. Кроме того, Байден предположил, что смог бы урегулировать конфликт на Ближнем Востоке.

Как отметил политолог Блохин, заявления президента США не имеют никакого отношения к реальности и больше похожи лишь на его мечты.

«Это надо рассматривать сугубо как предвыборный штамп. Байден реально сегодня никаких других заявлений сделать и не может, он не скажет, что встаёт и уходит. Ему нужно вселить уверенность в свой электорат, показать, что будущее за ним, что он готов к борьбе. Но понятно, что это лишь мечты и обещания», — подчеркнул Блохин.

Политолог допустил, что что и сам действующий американский президент не до конца верит в возможность своего переизбрания. Тем более, как показывают общественные опросы и рейтинги кандидатов, представители демократической партии, в том числе и Джо Байден, не так авторитетны у населения, как республиканцы. По словам Блохина, усталость общества от политики демократов наблюдается повсеместно. А дополнительные преграды для переизбрания создают возрастные особенности Байдена.

«Поэтому других реальных заявлений он сделать не может. Сегодня Вашингтон считает российскую угрозу главным поводом и элементом консолидации американского общества. И на этой волне Байден продолжает рисовать российского президента главным врагом демократического сообщества. А когда у тебя внутри страны, в обществе много проблем, то самый удобный вариант — перевести внимание на внешнего врага и создать иллюзию продолжающейся внешней угрозы», — пояснил политолог.

По его мнению, вся предвыборная кампания Байдена строится на борьбе с агрессором, которым считают Россию и Владимира Путина. А поскольку Евросоюз строит аналогичную политику с максимальными ограничениями для России, то такие заявления Байдена находят отклик в ряде европейских стран.

«Байден пытается консолидировать Европу на антироссийской политике, также как на антикитайской — всю Азию. Это его мечта», — указал Блохин.

Он также обратил внимание, что американское правительство сейчас проявляет повышенный интерес к конфликту на Ближнем Востоке и уже начало помогать Израилю, и поэтому Байдену кажется, что он самостоятельно способен урегулировать там ситуацию.

Экс-советник при президентах Буше-младшем и Дональде Трампе Кристиан Уитон 15 октября отметил, что внешняя политика действующей администрации США привела лишь к недовольству ею американских избирателей. Эксперт обратил внимание на значительное снижение общественной поддержки Украины в стране и уточнил, что американцы видят угрозу в Китае и Иране, а конфликт с Россией им неинтересен.

Ранее американский президент Джо Байден подтвердил «непоколебимую поддержку Израиля со стороны США». Также Байден, по заверению пресс-службы, акцентировал своё предостережение каждому, кто стремится к расширению конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что при Байдене страна получила хаос, кровопролитие, войну, террор и смерть. Он назвал виновником обострения ситуации на Ближнем Востоке Байдена. Деньги американских налогоплательщиков были переданы Палестине, и именно на эти деньги ХАМАС готовил свою атаку, заявил Трамп.