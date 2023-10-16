Москва, 16 октября, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Платежи Украины по кредитам, выданным Международным валютным фондом (МВФ), впервые приблизились к отметке в 1 млрд долларов, в сентябре киевские власти выплатили по ним рекордные за восемь лет 882 млн долларов.

«Иван Шилов ИА Регнум

Как следует из анализа «РИА Новости» данных украинского нацбанка (ЦБУ), по итогам сентября платёж Украины по кредитам фонда увеличился в 2,3 раза и составил 882,1 млн долларов, что стало самым крупным таким переводом Киева с 2015 года, более ранние данные ЦБУ не предоставляет. До этой выплаты самая большая сумма перевода Украины по кредитам МВФ (680 млн долларов) была проведена в марте 2022 года.

В общей сложности в сентябре текущего года Киев перевёл международным кредиторам 958,5 млн долларов, из этой суммы 92% было выплачено МВФ, 5% — Всемирному банку и ещё 3% — другим донорам. С начала года Украина выплатила МВФ 2,7 млрд долларов, Всемирному банку — 746 млн долларов и остальным кредиторам-нерезидентам — 374 млн долларов.

При этом, по данным Международного валютного фонда, до конца 2023 года Киев должен перевести ему ещё порядка 730 млн долларов. В 2024 году в случае, если Киев не увеличит задолженность перед МВФ, Украина должна будет выплатить порядка 3,2 млрд долларов, а в 2024 году — 2,9 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября стало известно, что делегация МВФ прибыла в Киев, чтобы провести встречи с украинским руководством для обсуждения программы финансирования. В случае успеха переговоров киевские власти могут рассчитывать на получение третьего транша кредита фонда в размере порядка $900 млн до конца 2023 года.

Министр финансов Украины Сергей Марченко 21 сентября рассказал, что страна с начала российской спецоперации получила от США $21,7 млрд в качестве финансовой помощи. По его утверждению, Вашингтон оказывает финансовую помощь Киеву якобы на безвозвратных условиях.