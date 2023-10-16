Москва, 16 октября, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Поскольку США не ставят перед собой цель развязать третью мировую войну из-за конфликта на Украине, то они, естественно, готовы искать пути выхода из этого конфликта, однако предложенные Белым домом варианты не могут устроить Москву. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 октября заявил политолог Владимир Корнилов.

Matthias Rietschel/Global Look Press

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что из-за провалов ВСУ Вашингтон уже начал искать стратегию выхода из украинского конфликта, впрочем, не показывая это открыто.

«Я не исключаю, что подобные варианты они ищут давно. Ещё до начала контрнаступления ВСУ. Вашингтон не ставит себе цель развязать третью мировую войну. Но опять-таки вопрос — что считать выходом? Свой выход из ситуации Вашингтон давно сформулировал — возвращение России к границам Украины 1991 года. Но мы понимаем, что это не может быть выходом для нас. Мы такие варианты никогда всерьёз рассматривать не будем», — сказал Корнилов.

Он подчеркнул, что по мере того как Украина всё больше и больше увязает в этом тупике под названием «контрнаступ», в Белом доме наверняка рассматривают и кризисные варианты. Такие варианты со всё возрастающей периодичностью озвучивают аналитики Rand Corporation. Из-под их пера всё чаще появляются доклады, призывающие США искать скорейшие пути выхода из этого конфликта с тем, чтобы он не перерос за региональные рамки.

«И раз такие доклады выпускает Rand Corporation, то, конечно, их всерьёз рассматривают в Белом доме», — сказал Корнилов.

По его словам, закулисно Москве могут предлагать вопрос заморозки конфликта на той линии фронта, которая будет существовать на тот момент, когда эти переговоры начнут идти (если они уже не идут). Но Россию не может полностью устроить такой вариант.

«Представители российской власти прямо предупреждают, что мы не согласимся на вариант прекращения огня на время новых переговоров с Украиной. Иными словами, мы готовы к переговорам, но не пойдём на вариант стамбульских или белорусских переговоров. Дело в том, что Запад и Украина могут воспользоваться этим временем для довооружения Украины», — заявил Корнилов.

Кроме того, он предположил, что представители США уже выходят на российскую сторону с предложениями о том или ином варианте урегулирования ситуации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его политические спонсоры из НАТО, по словам Макгрегора, анонсировали большие успехи в военных действиях на территории Украины, однако не смогли достичь каких-либо существенных результатов.

И теперь на фоне катастрофического провала контрнаступления ВСУ в США начали открыто выступать против Зеленского и вооружённых сил киевского режима, использовавших неправильную стратегию, ставшую причиной уничтожения поставленной Западом техники и украинских военных.

До этого Макгрегор заявил, что президент России Владимир Путин ведёт сдержанную политику в отношении Украины и предпочёл бы достичь урегулирования конфликта путём переговоров, но этому может препятствовать Запад.

Некоторые эксперты даже полагают, что недавние заявления Зеленского о финальной стадии конфликта говорят о том, что он готов сесть за стол переговоров с Москвой.

По мнению Макгрегора, не исключено, что Зеленский на переговорах с Россией отдаст часть территорий, в том числе Одессу и Харьков.