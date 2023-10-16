Париж, 16 октября, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поручил руководству правоохранителей страны проверить всех лиц из так называемого списка S, в который вносят представляющих угрозу для государства лиц. Об этом 16 октября сообщил канал BFMTV со ссылкой на источник.

Kay Nietfeld/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

«Президент Франции просит определить уровень террористической угрозы во Франции. Во всех департаментах страны по запросу Эммануэля Макрона префектам придется проверить всех внесённых в базы», — заявил источник.

Отмечается, что такую проверку и рейды правоохранители проведут для того, чтобы выявить радикально настроенных иностранцев и в случае необходимости выдворить их за пределы Франции.

Власти регионов должны будут собрать информацию о таких лицах и степени их радикальности. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен по запросу Елисейского дворца должен направить всем префектам страны циркуляр о проведении в течение двух суток встреч с командами по оценке радикальности такого рода лиц, полицией и другими профильными службами.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября в городе Аррасе на севере Франции неизвестный с холодным оружием напал на школу и при этом убил учителя и ранил ещё несколько человек. По данным СМИ, нападавший — бывший ученик этой школы, во время нападения кричал «Аллах акбар».

Позднее в этот же день власти Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы на фоне роста угроз из-за ситуации в Израиле. Макрон 14 октября принял решение задействовать до семи тысяч бойцов сил Sentinelle после убийства учителя в Аррасе.