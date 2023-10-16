Макрон потребовал проверить всех радикалов, внесённых в список опасных лиц
Париж, 16 октября, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поручил руководству правоохранителей страны проверить всех лиц из так называемого списка S, в который вносят представляющих угрозу для государства лиц. Об этом 16 октября сообщил канал BFMTV со ссылкой на источник.
«Президент Франции просит определить уровень террористической угрозы во Франции. Во всех департаментах страны по запросу Эммануэля Макрона префектам придется проверить всех внесённых в базы», — заявил источник.
Отмечается, что такую проверку и рейды правоохранители проведут для того, чтобы выявить радикально настроенных иностранцев и в случае необходимости выдворить их за пределы Франции.
Власти регионов должны будут собрать информацию о таких лицах и степени их радикальности. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен по запросу Елисейского дворца должен направить всем префектам страны циркуляр о проведении в течение двух суток встреч с командами по оценке радикальности такого рода лиц, полицией и другими профильными службами.
Как сообщало ИА Регнум, 13 октября в городе Аррасе на севере Франции неизвестный с холодным оружием напал на школу и при этом убил учителя и ранил ещё несколько человек. По данным СМИ, нападавший — бывший ученик этой школы, во время нападения кричал «Аллах акбар».
Позднее в этот же день власти Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы на фоне роста угроз из-за ситуации в Израиле. Макрон 14 октября принял решение задействовать до семи тысяч бойцов сил Sentinelle после убийства учителя в Аррасе.