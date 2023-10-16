Истребитель Су-30СМ уничтожил самолёт ВСУ на южнодонецком направлении
Минобороны: истребитель Су-30 уничтожил самолёт ВСУ на южнодонецком направлении
Москва, 16 октября, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Российские лётчики обнаружили и уничтожили на южнодонецком направлении украинский военный самолёт, сообщили 16 октября в пресс-службе Минобороны.
«Во время очередного вылета экипаж Су-30СМ ВКС России своевременно обнаружил и уничтожил самолёт ВСУ», — сообщили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что российские сверхманёвренные многофункциональные истребители в зоне спецоперации ежедневно патрулируют заданные районы.
Кроме того, экипажи этих истребителей при нанесении ударов по военным объектам и технике украинских войск прикрывают российские военные вертолёты, самолёты бомбардировочной и штурмовой авиации.
В Минобороны 16 октября сообщили, что группировка российских войск «Юг» отразила пять атак ВСУ на донецком направлении. Поддержку оказали авиация и артиллерия.
Одну атаку российские военные отбили в районе Орехово-Василевки, две — в районе села Клещеевка и ещё одну — в районе села Добово-Василевка в ДНР.
На южнодонецком направлении, сообщило Минобороны 15 октября, ВСУ потеряли за сутки до 155 военных. Российские военные нанесли ряд ударов по украинской армии в ДНР и Запорожской области.
Экипаж Су-35С уничтожил украинский военный самолёт 30 сентября в зоне СВО во время воздушного боя. Накануне, 15 сентября, экипаж Су-35С не дал американскому беспилотнику RQ-4B Global Hawk подлететь к российской государственной границе.