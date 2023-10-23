Москва, 23 октября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. В России продолжается масштабная работа по привлечению талантливой молодёжи в научную сферу. По словам вице-президента РАН Степана Калмыкова, задача популяризации науки — мотивировать молодых людей на то, чтобы они шли в исследовательскую деятельность и выбирали инженерно-технологические специальности.

Годнауки.рф

Растить «новых Циолковских» помогают конкурсы для школьников и студентов — привлекательные по форме, но при этом не теряющие в содержании. С наступлением нового учебного года по национальному проекту «Наука и университеты» в России стартовали конкурс научно-популярного видео «Знаешь? Научи!», научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев», которые входят в план Десятилетия науки и технологий, и онлайн-олимпиада для школьников младших и средних классов «Наука вокруг нас».

С каждым годом набирает популярность конкурс для школьников и студентов «Наука. Территория героев». 21 сентября 2023 года стартовал уже четвёртый сезон. Три предыдущих объединили десятки тысяч участников со всей страны.

Каждый конкурсант может не только показать свои научные достижения, но и получить обратную связь от опытных специалистов. А победители получат возможность пройти стажировки в крупнейших научно-образовательных центрах мирового уровня России.

В третьем сезоне участие приняли более 21 тысячи человек. Одним из 20 финалистов стал 17-летний житель Костромской области Алексей Ингеройнен. Молодой человек говорит, что успешно участвует в предметных олимпиадах по математике, физике и информатике. «Мои углублённые знания по этим предметам помогают мне в жизни, в том числе — проходить отбор на различные образовательные смены и проекты. Через 10 лет я вижу себя генетиком», — отмечает Алексей.

Студентка Наталья Ершова из Москвы — будущий врач. Благодаря победе в конкурсе «Наука. Территория героев» в 2021 году ей удалось выиграть поездку в ДВФУ на остров Русский.

«Я учусь в медицинском университете и в поездке упор был сделан именно на мой профиль. Мы изведали все медицинские лаборатории (малодоступные даже для студентов ДВФУ), я узнала море интересных вещей и ещё больше вдохновилась своей будущей профессией», — отметила девушка.

Александре Кузьмич победа в конкурсе помогла определиться с местом учёбы. Побывав на стажировке в Иннополисе, она остановила выбор на их факультете «Информатика и вычислительная техника».

«Я уверена, что каждый участник получит от конкурса свой уникальный, незабываемый и очень полезный опыт. Особая ценность в том, что конкурс дает возможность познакомиться с профессией ученого, помогает начать погружение в интересующую сферу и потом самостоятельно продолжить начатое», — отметила она.

Зарегистрироваться в новом состязании школьники и студенты от 10 до 22 лет смогут до 8 ноября. Заинтересованные в науке молодые люди смогут оценить свои знания, отвечая на вопросы конкурса на платформе герои. наука.рф.

«Наука. Территория героев» включает в себя три типа заданий: «научное волонтерство» (здесь будет иметь вес активность участников в соцсетях), «научный интерес» (веселые и несложные научные вопросы) и «научные устремления» (вопросы для знатоков). Участвовать можно во всех трех ветках параллельно и выигрывать призы в каждой отдельной категории.

Финал конкурса пройдет 10 декабря 2023 года в офлайн-формате на международной выставке-форуме «Россия». А самые активные полуфиналисты конкурса посетят ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий — III Конгресс молодых ученых, который пройдет в Парке науки и искусства на федеральной территории «Сириус» с 28 по 30 ноября 2023 года.

Минпросвещения

В третий раз стартовал Всероссийский конкурс научно-популярного видео «Знаешь? Научи!» Это мероприятие помогает школьникам со всей России попробовать себя в роли научно-популярных блогеров и выиграть сертификаты на образовательные курсы, технику и поездки, а также новое оборудование для школ.

Для участия в конкурсе школьникам необходимо записать научно-популярное видео и опубликовать его на научно-просветительской платформе Homo Science, реализованной при поддержке госкорпорации «Росатом» для молодежи РФ. Видео должно в доступной и интересной форме объяснять научную теорию, концепцию или явление. Оценивать работы друг друга будут сами участники, после чего ролики с наиболее высокими оценками будут представлены экспертам конкурса, среди которых молодые исследователи и студенты. Затем члены жюри конкурса определят авторов лучших роликов в разных возрастных категориях и тематических номинациях.

Так, например, один из победителей второго сезона Владислав Пырков стал лучшим в спецноминации «Авиация будущего», в своем ролике он объяснил, какая сила поднимает самолёты в воздух. Владислав уверен, что нашел увлечение, которое может стать делом всей жизни, и мечтает связать будущую профессию с авиацией.

«С темой вопроса, который я попытался рассказать в видеоролике, я был знаком. Но в процессе подготовки к видеосъемке я решил почитать книги, которые у меня есть, и в которых описан вопрос возникновения подъемной силы. Благодаря съемкам, я более подробно смог разобраться с процессом возникновения подъемной силы и причинами, по которым самолет отрывается от земли», — говорит школьник.

В 2022 году Евгений Богдашов из города Заволжье Нижегородской области победил в спецноминации «Большой эксперимент на большой перемене». В своём ролике он получает пламя разных цветов и рассказывает, какие вещества позволяют окрашивать огни салюта. «Почему фейерверк разноцветный? С темой ролика я определился сразу, так как обожаю химические опыты и с темой исследования был знаком, а вопрос о создании фейерверков меня заинтересовал еще с Нового года. Опыты с огнем сами по себе завораживают, но сложность была в том, что камера телефона не передает всей красоты опыта», — отмечает автор ролика.

Развивать нестандартное мышление, интерес к изучению окружающего мира и естественных наук — физики, химии, географии и биологии — помогает онлайн-олимпиада для школьников «Наука вокруг нас». Она проводится для школьников младших и средних классов с 17 октября по 13 ноября 2023 года при поддержке национального проекта «Наука и университеты»

Помимо того, что олимпиада способствует успешному освоению естественных предметов в средней школе, она даёт возможность посмотреть на науку с разных сторон. Интерактивные задачи посвящены разным областям науки и не требуют знаний сверх школьной программы для решения.

Состязание состоит из восьми заданий, каждое из которых основано на школьных предметах — математике, химии, географии и биологии, а также на развивающих областях — логики, астрономии, оптики, экологии. Благодаря игровому формату заданий ученик может лучше погрузиться в ситуацию. Никакие специальные знания для участия не требуются. Задачи можно решить, основываясь на жизненном опыте и применении логики.

Как сообщало ИА Регнум, по национальному проекту «Наука и университеты» выделяются значительные средства на поддержку ученых и создание научных центров в первоклассными условиями для работы. Помимо этого, создаются комфортные условия для школьников, студентов, научных работников и педагогов.