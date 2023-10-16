Хельсинки, 16 октября, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Бывший президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии мира 2008 года Мартти Ахтисаари скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в канцелярии действующего лидера страны Саули Ниинистё.

Florian Gaertner/photothek.net/Global Look Press Бывший президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии мира 2008 года Мартти Ахтисаари

«С большой печалью мы получили известие о смерти президента Мартти Ахтисаари. Мартти Ахтисаари верил в человечество, цивилизацию и добро и прожил великую, значимую жизнь», ― говорится в сообщении.

Ахтисаари умер в Хельсинки в 6:40 по местному времени (совпадает с мск) 16 октября.

Мартти Ахтисаари родился в семье финского офицера в Выборге 23 июня 1937 года.

В 1965 стал сотрудником МИД Финляндии. Был послом в разных странах Африки. С 1978 года Ахтисаари работал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Ахтисаари был президентом Финляндии с 1994 по 2000 год. После завершения своего срока он основал миротворческий «Фонд мира Мартти Ахтисаари», принимал участие в разрешении конфликтов и организации мирных переговоров.

В 2008 году политика удостоили Нобелевской премии мира. Её он получил за свою миротворческую деятельность.