Будапешт, 16 октября, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Сообщения о том, что Венгрия якобы выступила с предложением разделить на две части пакет помощи Евросоюза Украине, являются слухами. Об этом 16 октября заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА Регнум Петер Сийярто

«Нет, это всё слухи из кулуаров», — сказал он в интервью «РИА Новости» в ответ на соответствующий вопрос.

Сийярто подчеркнул, что, по его мнению, этот вопрос не стоит серьёзно обсуждать.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники написало, что Будапешт предложил в два раза сократить рассчитанный на четыре года пакет помощи Киеву объёмом в 50 млрд евро. Издание отметило, что власти Венгрии считают, что Украине хватит 25 млрд евро.

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан 16 октября заявил, что Вашингтон намерен запросить не менее 2 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и на другие нужды. По его словам, Байден хочет обратиться к Конгрессу по этому вопросу и ждёт двухпартийной поддержки.