Москва, 16 октября, 2023, 10:29 — ИА Регнум. На черноморских курортах России со вторника, 17 октября, прогнозируется снижение температуры воды и воздуха. Об этом 16 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Как отметил в беседе с ТАСС синоптик, 16 октября на черноморских курортах ещё будет комфортная, тёплая и солнечная погода и можно будет купаться.

«В Сочи, например, температура воздуха 21–22 градуса, температура воды — около 20 градусов. Но затем заметное понижение температуры воздуха — выше 20 градусов уже не будет. Температура воды тоже понизится. Так что комфортный бархатный сезон завершится», — сказал он.

Для любителей купаться в холодной воде, так называемых моржей, бархатный сезон продолжится ещё в течение недели, уточнил Вильфанд.

«Это не запрет на купание. Для многих взрослых людей и такая температура комфортна. Тем более в конце недели температура воздуха повысится до 23–25 градусов», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября Вильфанд заявил, что на данный момент погода в Москве не требует замены летней резины на автомобилях на зимнюю, однако уже можно начинать задумываться об этом.

По его словам, этот вопрос, согласно климатическим наблюдениям, станет особенно актуальным с 25 октября. Синоптик подчеркнул, что не хотел бы давать советы в переходный период и каждый должен решать этот вопрос самостоятельно.