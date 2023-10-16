Москва, 16 октября, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Визит в Северную Корею министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоится 18–19 октября, сообщили 16 октября в пресс-службе МИД РФ.

MFA Russia/Global Look Press Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«18–19 октября по приглашению министерства иностранных дел КНДР министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику с официальным визитом», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Лавров прибыл в Пекин во главе российской делегации, которая примет участие в форуме «Один пояс — один путь». Глава МИД РФ встретится с китайским коллегой Ван И.

Ожидается также визит в Китай президента России Владимира Путина. Он также примет участие в форуме «Один пояс, один путь».