Москва, 16 октября, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил об улучшении качества китайских автомобилей. Как сообщил глава государства, покупатели особенно по соотношению цена — качество ориентируются на автомобили производителей из КНР. Об этом Путин рассказал 16 октября в интервью Медиакорпорации Китая.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Мне мои собеседники сказали: китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому — качество улучшается», — отметил президент.

Российский лидер добавил, что количество отраслей, над которыми работают Россия и Китай, постоянно расширяется. Путин также отметил, что в последнее время это происходит и за счёт высокотехнологичных направлений взаимодействия.

В июне врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов заявил, что импорт китайских автомобилей в Россию за январь–май вырос практически втрое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По его словам, уход из России европейских компаний дал Китаю гигантский шанс развить свой автопром.

Кроме того, в июне компания АвтоВАЗ заявила о намерении начать выпуск новых моделей Lada с партнёрами из Китая на своих заводах в Тольятти и Ижевске в 2024 году.

В 2022 году Китай стал крупнейшим импортёром автомобилей в Россию. По данным ФТС, количество ввезённых на территорию России китайских легковых автомобилей увеличилось на 40% и достигло 117 000. При этом за сентябрь 2022 года россияне приобрели 12 тыс. новых китайских автомобилей, что на 8% больше, чем за сентябрь 2021 года.