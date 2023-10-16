Вашингтон, 16 октября, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в случае переизбрания его на второй срок собирается «подавить» Россию и разрешить ближневосточный конфликт. Он заявил об этом 15 октября в интервью телеканалу CBS.

Ting Shen — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден

«Послушайте, когда я выдвигался, я сказал: «Мир находится в переломной точке», — сказал он.

Байден уточнил, что, несмотря на последние мировые кризисы и проблемы в США, в которых, как он заявил, не функционирует палата представителей, он всё равно собирается выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы, которые состоятся в 2024 году.

По словам американского президента, в настоящее время мир меняется, однако у Вашингтона продолжает сохраняться возможность что-то сделать в нём.

«Представьте, если бы мы смогли преуспеть в мирном урегулировании на Ближнем Востоке. Я думаю, мы сможем это сделать», — пояснил он.

Американский лидер также заявил, что Европа может объединиться для «подавления» России.

«Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим, наконец, [президента России Владимира] Путина настолько, что он больше не сможет причинять проблемы, которые причиняет», — добавил Байден, назвав огромными возможности США для того, чтобы «сделать мир лучше».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 октября портал Axios написал, что Белый дом обсуждает с властями Израиля возможность приезда Джо Байдена в Тель-Авив в ближайшие несколько дней. Издание не привело каких-либо связанных с этим подробностей.

Экс-советник при президентах Буше-младшем и Дональде Трампе Кристиан Уитон 15 октября отметил, что внешняя политика действующей администрации США привела лишь к недовольству ею американских избирателей. Эксперт обратил внимание на значительное снижение общественной поддержки Украины в стране и уточнил, что американцы видят угрозу в Китае и Иране, а конфликт с Россией им неинтересен.