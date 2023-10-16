Тель-Авив, Израиль, 16 октября, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Израильская разведка «Моссад» поддержала предложение главы министерства связи Шломо Каръи о закрытии в стране бюро Al Jazeera, сообщила радиостанция Kan.

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Каръи 15 октября выступил с инициативой закрыть бюро телеканала из-за подстрекательства. Идею поддержали в Генштабе, минобороны и МИД Израиля. При этом служба общей безопасности Израиля заняла более сдержанную позицию, но также поддержала закрытие бюро.

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля. В ответ Тель-Авив нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 10 октября объявила о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе.

По состоянию на 15 октября количество погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 2700 человек. В армии обороны Израиля заявили, что на юг Газы эвакуировали из северной части региона более 600 тысяч человек.

В южной части сектора Газа израильские власти 16 октября временно ввели режим прекращения огня. Это позволит доставить в Газу гуманитарную помощь, а иностранным гражданам — покинуть регион.

Президент США Джо Байден заявил 16 октября, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен. При этом он поддержал решение палестино-израильского конфликта на основе двух независимых государств. Власти также намерены запросить не менее 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю.