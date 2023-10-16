Киев, 16 октября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Территорию Украины массово покидают мужчины призывного возраста, у которых есть так называемые «белые билеты» (лица, признанные непригодными к военной службе и снятые с воинского учёта. — Прим. ред.). Об этом 16 октября сообщил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Когда киевский режим объявил о новой волне мобилизации в сентябре, украинцы призывного возраста с «белыми билетами», признанные непригодными к службе и снятые с воинского учета, массово ринулись покидать [Украину]», — написал он.

Бывший премьер-министр уточнил, что в течение месяца из страны уехали порядка 20 тысяч призывников с «белыми билетами», и добавил, что на фоне этого в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского поняли, что им некого будет призвать в ряды ВСУ и негласно запретили украинской Госпогранслужбе выпускать за границу таких лиц.

Такое решение противоречит пункту 2 «Правил пересечения государственной границы гражданами Украины», гласящему, что лица с инвалидностью имеют право пересекать госграницу во время действия в стране чрезвычайного или военного положения, указал Азаров.

«И даже если у мужчины имеются все необходимые документы, пограничники перестали давать разрешение на выезд. Вместо этого отправляют на повторную медкомиссию в территориальные центры комплектования. Ну, а ТЦК дано другое указание — признавать частично годными и всех отправлять на фронт», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что все военнообязанные, включая женщин-медиков, должны явиться в военкоматы для обновления данных. По его словам, имеющим право на отсрочку призывникам нужно его подтвердить.

Издание Business Insider 16 октября написало, что многие жители Украины на фоне продолжения военных действий отказываются от призыва к оружию и ищут способы избежать мобилизации. Лица мужского пола пытаются незаконно пересечь границу с Румынией, что из-за множества диких зверей и снайперов связано с очень высоким риском.