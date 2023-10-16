Севастополь, 16 октября, 2023, 09:25 — ИА Регнум. В Севастополе Черноморский флот проведёт учения противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Ожидаются громкие звуки. Об этом жителей города предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Ориентировочно до 08:30 в районе Северного мола Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбомётов», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Развожаев добавил, что в городе всё спокойно.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября жители Севастополя слышали громкие звуки в районе Северного мола. Как пояснил севастопольский губернатор Михаил Развожаев, они связаны с проведением учений на Черноморском флоте с применением реактивных бомбомётов.

Днём ранее жителей города предупредили о громких звуках из-за проведения учений противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) в районе Северного мола.

13 октября в Севастополе провели тренировки расчётов ППДО и учения по поисково-спасательному обеспечению в акватории Чёрного моря.