Вашингтон, 16 октября, 2023, 09:14 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах Америки нет места для ненависти к кому-либо, включая неприязненное отношение к представителям другой национальности. Об этом 16 октября заявил президент США Джо Байден, комментируя недавнее нападение с ножом на женщину и её шестилетнего сына в штате Иллинойс на почве ненависти к мусульманам. Заявление американского лидера опубликовано на сайте Белого дома.

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Байден признался, что потрясён и шокирован произошедшим. Глава Белого дома заявил, что этому ужасному акту ненависти нет места в США, оно противоречит фундаментальным ценностям государства.

«Американцы должны вместе отвергнуть исламофобию, а также ксенофобию и ненависть во всех проявлениях», ― подчеркнул Байден.

Он также добавил, что не намерен молчать перед лицом ненависти.

По данным СМИ, 14 октября житель Иллинойса на почве религиозной ненависти на фоне эскалации палестино-израильского конфликта нанёс ножевые ранения шестилетнему мальчику и его матери. Ребёнок впоследствии скончался. Речь идет о переехавших в США мусульманах из числа палестинцев. Семидесятиоднолетнему нападавшему предъявили обвинения в убийстве по мотивам нетерпимости.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября в городе Аррасе на севере Франции неизвестный с холодным оружием атаковал школу, убив учителя и ранив несколько человек. Нападавший кричал «Аллах акбар», ему около 20 лет, это бывший ученик этой средней школы. Преступника задержали.

В тот же день вооружённый ножом мужчина напал на сотрудника израильского посольства в Пекине. Нападение произошло не на территории диппредставительства, его мотив устанавливается. Пострадавшего доставили в больницу, он находится в стабильном состоянии.

На фоне обострения на Ближнем Востоке в странах Евросоюза и США проходят масштабные акции протеста, возросла угроза терактов и нападений.