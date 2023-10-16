Москва, 16 октября, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Несмотря на имеющиеся у всех стран — участниц БРИКС проблемы, рост их потенциала, в том числе в экономике, является очевидным. Об этом 16 октября заявил президент России Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая.

Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что основой процесса расширения БРИКС является создание многополярного мира, ставшее объективной реальностью. Это обстоятельство, по его мнению, обусловлено ростом потенциала многих стран, включая, к примеру, Китай и Индию.

«Индонезия растёт, многие другие государства, в Латинской Америке — Бразилия. Россия встаёт на ноги и крепнет. Во всех наших странах есть свои проблемы. А где их нет? Всегда есть. Дело не в этом, дело в росте потенциала. А этот рост очевидным является, в том числе в сфере экономики», — сказал Путин.

Президент уточнил, что к моменту проведения саммита объединения в Йоханнесбурге соотношение экономик стран — участниц «Большой семёрки» и государств — участников БРИКС уже «было в пользу БРИКС по паритету покупательной способности».

«После присоединения ещё шести членов к БРИКС соотношение стало ещё больше в сторону стран БРИКС», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября Путин заявил, что все государства БРИКС поддерживают идею многополярности и не хотят быть на вторых ролях у других стран. Он подчеркнул, что все страны объединения выступают за равноправные отношения.

Ранее в этот же день глава государства отметил, что многополярный мир создаётся сам по себе. Глава государства отметил, что этот процесс связан с ростом потенциала многих государств.