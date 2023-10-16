Путин оценил рост потенциала стран — участниц БРИКС
Путин: на момент саммита в Йоханнесбурге экономики стран БРИКС обогнали G7
Москва, 16 октября, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Несмотря на имеющиеся у всех стран — участниц БРИКС проблемы, рост их потенциала, в том числе в экономике, является очевидным. Об этом 16 октября заявил президент России Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая.
Глава государства подчеркнул, что основой процесса расширения БРИКС является создание многополярного мира, ставшее объективной реальностью. Это обстоятельство, по его мнению, обусловлено ростом потенциала многих стран, включая, к примеру, Китай и Индию.
«Индонезия растёт, многие другие государства, в Латинской Америке — Бразилия. Россия встаёт на ноги и крепнет. Во всех наших странах есть свои проблемы. А где их нет? Всегда есть. Дело не в этом, дело в росте потенциала. А этот рост очевидным является, в том числе в сфере экономики», — сказал Путин.
Президент уточнил, что к моменту проведения саммита объединения в Йоханнесбурге соотношение экономик стран — участниц «Большой семёрки» и государств — участников БРИКС уже «было в пользу БРИКС по паритету покупательной способности».
«После присоединения ещё шести членов к БРИКС соотношение стало ещё больше в сторону стран БРИКС», — добавил он.
Как сообщало ИА Регнум, 15 октября Путин заявил, что все государства БРИКС поддерживают идею многополярности и не хотят быть на вторых ролях у других стран. Он подчеркнул, что все страны объединения выступают за равноправные отношения.
Ранее в этот же день глава государства отметил, что многополярный мир создаётся сам по себе. Глава государства отметил, что этот процесс связан с ростом потенциала многих государств.