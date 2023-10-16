Луганск, 16 октября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. На купянском и краснолиманском направлениях у ВСУ выросли потери, написал 16 октября военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«За истёкшую неделю резко возросли потери противника на купянском и краснолиманском направлении», — сообщил Марочко.

По его данным, общие потери украинской армии на этих двух направлениях за неделю превысили потери на донецком направлении.

Он объяснил рост потерь ВСУ на двух направлениях зоны СВО тем, что украинская армия устраивает «мясные штурмы» в попытке вернуть ранее утраченные позиции.

Президент России Владимир Путин 16 октября заявил, что ВСУ понесли огромные потери в ходе контрнаступления. Он уточнил, что потери украинской армии составляют примерно один к восьми по сравнению с потерями российских войск.