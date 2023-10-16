Москва, 16 октября, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Россия и Китай решили вопросы пограничного размежевания, которые не решались на протяжении 40 лет. Об этом в интервью медиакорпорации Китая заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Российский лидер пояснил, что это удалось сделать благодаря доброй воле с обеих сторон.

«В основе всегда лежала добрая воля», ― сказал президент.

Путин подчеркнул, что в ходе строительства отношений Москва и Пекин всегда старались найти приемлемые друг для друга компромиссы, потому что стремление убрать всё, что каким-то образом могло помешать двигаться вместе вперед, с обеих сторон было очень велико.

Как передавало ИА Регнум, в августе китайский государственный сайт «Картографический сервис стандартных карт» опубликовал новый комплект географических карт за 2023 год, на которых часть территорий России, а именно Большой Уссурийский остров, оказалась «присоединена» к Китайской Народной Республике.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России и Китая нет территориальных претензий насчёт принадлежности острова Большой Уссурийский, все вопросы урегулированы. Она подчеркнула, что российская и китайская стороны придерживаются единой позиции в отношении того, что пограничный вопрос между нашими странами окончательно разрешён.

Дипломат добавила, что Россия и Китай неоднократно подтверждали отсутствие взаимных территориальных претензий, соответствующее положение есть и в базовом для двусторонних отношений Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года.

В свою очередь главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский в беседе с ИА Регнум заметил, что по соглашению 2004 года провели делимитацию российско-китайской границы и часть острова Большой Уссурийский признали российской, а часть — китайской. Что касается второго острова Тарабаров, то его передали Китаю, напомнил эксперт.