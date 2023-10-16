Пекин, 16 октября, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил свой день рождения в кругу друзей и близких. Он рассказал об этом 16 октября в интервью медиакорпорации Китая.

Саид Царнаев/РИА Новости

«В кругу друзей. Спасибо большое. Всё хорошо. И близких», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, как он провёл свой день рождения.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября Путин рассказал, что в свой день рождения он пообедал вместе с президентами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым. Он уточнил, что они посидели с Мирзиёевым и Токаевым втроём и «сообразили на троих».

Президенту России 7 октября исполнился 71 год. В этот день Путин провёл также ряд рабочих мероприятий: вместе с президентами Узбекистана и Казахстана он принял участие в церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан. Позднее глава государства уточнил, что церемония не была специально приурочена к его дню рождения.