Пекин, 16 октября, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Россия и Китай считают, что все люди равны, а также обладают одинаковыми правами и свободами. Об этом 16 октября заявил президент России Владимир Путин в интервью китайской медиакорпорации.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

«Мы [Россия и Китай] исходим из того, что все люди равны, все имеют одинаковые права, права и свободы одной страны и одного народа заканчиваются там, где появляются права и свободы другого человека или целого государства», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что именно таким образом и должен постепенно создаваться многополярный мир.

Путин добавил, что Россия стремится именно к этому, именно эта позиция является основой для её взаимодействия с Китаем на международной арене.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 октября Путин заявил, что основанный на правилах порядок Запада — это чушь, так как этих правил никто никогда не видел и не согласовывал. Глава государства отметил, что такого рода политика служит интересам тех, кто пропагандирует несуществующие правила и идеи, выдумывая их от случая к случаю для собственной выгоды.

Ранее в этот же день президент рассказал, что предложенный Китаем в начале 2023 года мирный план мог бы лечь в основу урегулирования украинского кризиса. Путин также поблагодарил Пекин за то, что он думает о прекращении конфликта на Украине.