Лондон, 16 октября, 2023, 07:39 — ИА Регнум. Воздействие экс-президента США Дональда Трампа на членов Конгресса может грозить Киеву катастрофой, сообщила британская газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«По мере того, как идеология Дональда Трампа «Америка прежде всего» набирает популярность в Республиканской партии, антиукраинские взгляды распространились среди электоральной базы и сейчас проникли в Конгресс», — написали авторы.

В статье отмечается, что основная часть республиканцев в нижней палате «скептически, а то и откровенно враждебно» воспринимает помощь Украине.

Антиукраинская позиция республиканцев мешает в выборе нового спикера Конгресса США после того, как был отправлен в отставку Кевин Маккарти. Умеренные республиканцы могут побояться столкновения с радикальным крылом партии и повторить судьбу ушедшего спикера, говорится в статье.

Авторы материала добавили, что Украина может остаться без дополнительной помощи, а затянувшаяся задержка способна повредить её военным планам.

Как сообщало ИА Регнум, в Конгрессе США представители Республиканской партии не одобрили объединение финансирования украинской и израильской армий. Республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин подчеркнула, что такие вопросы объединять нельзя. Республиканец от Небраски Дон Бэкон, выступающий за оказание помощи и Израилю, и Украине, также не стал связывать одно с другим. С его точки зрения, неправильно держать одних в заложниках ради других.

На Украине обеспокоены возможностью снижения внимания к конфликту со стороны Запада после атак ХАМАС на Израиль. По словам лидера киевского режима Владимира Зеленского, как только помощь Киеву прервётся, время будет играть на стороне Москвы. Он выразил надежду на продолжение оказания помощи со стороны Вашингтона.