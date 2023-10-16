Новый, 599-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием об успехах российских военных практически по всей линии соприкосновения. Как заявил президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», российские бойцы активно обороняются и улучшают своё положение в зоне СВО.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По словам главы государства, это касается и купянского, запорожского и авдеевского направлений. Также было отмечено, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят новые активные наступательные операции, но в Минобороны РФ знают об этом и реагируют соответствующе.

Российская армия выступает с мощной обороной и превосходит украинскую технически и количественно, признался командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ полковник Дмитрий Лисюк в интервью британской газете Guardian. По его словам, очень трудно продвигаться вперёд через многочисленные мины на полях, установленные российскими бойцами за последние 18 месяцев, и обширную сеть оборонительных траншей, вырытых в три линии. Также в ВСУ пожаловались на российские беспилотники-камикадзе.

Тем временем командир танкового взвода ВС РФ с позывным Сова заявил, что украинское командование вообще не считалось с потерями при попытке контрнаступления на запорожском направлении. По его словам, в последние несколько дней на линии фронта со стороны ВСУ в районе Работино и Вербового — затишье, а до этого были «мясные штурмы» — чтобы забрать одну лесополосу, отправлялось чуть ли не до тысячи человек. По оценке Совы, потери украинских войск могли достигать 300–400 человек в сутки.

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