Тель-Авив, Израиль, 16 октября, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Израиль для поражения целей в секторе Газа использует самое лёгкое и точное оружие, сообщил новостной портал Ynet со ссылкой на заявление пресс-секретаря ЦАХАЛ в резерве Джонатана Конрикуса.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Мы привержены международному праву и, как правило, стараемся использовать самое лёгкое и точное оружие, которое у нас есть, для поражения конкретных целей», — говорится в заявлении.

По словам Конрикуса, вооружение Армии обороны Израиля «соответствует стандартам НАТО».

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

ЦАХАЛ 10 октября объявила о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе. ВС Израиля нанесли удары по ряду стратегических объектов ХАМАС. Был атакован командный оперативный пункт в Джебалии, который использовался для руководства атаками на Израиль.

Неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch сообщила о применении израильской армией 10–11 октября запрещённых международными конвенциями боеприпасов с белым фосфором при обстреле Ливана и сектора Газа. В HRW пояснили, что применение данного вещества в густонаселённых районах Газы нарушает требование международного гуманитарного права — в конфликте сторон не должно пострадать гражданское население. Белый фосфор ядовит и имеет неприятный запах.