Кито, 16 октября, 2023, 06:47 — ИА Регнум. На выборах президента Эквадора одержал победу кандидат от альянса «Национальное демократическое действие» Даниэль Нобоа. О предварительных итогах сообщила в соцсетях глава ЦИК Диана Атамаинт.

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

По итогам подсчёта более 90% голосов Даниэль Нобоа набрал 52,29%, Луиса Гонсалес — 47,71%.

«Эти данные… необратимы, у Эквадора президент Даниэль Нобоа», — считает Атамаинт.

Как сообщало ИА Регнум, тела шести человек, убитых в тюрьме «Литораль» в эквадорском Гуаякиле, были опознаны как колумбийцы, обвиняемые в убийстве кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио.

Кандидата в президенты Эквадора от движения «Строй» Фернандо Вильявисенсьо 9 августа застрелили на митинге в Кито, были ранены ещё девять человек. По информации Генеральной прокуратуры Эквадора, подозреваемый в убийстве Вильявисенсио, который ранее получал угрозы, скончался от огнестрельных ранений. Всего были задержаны по делу шесть человек.

20 августа в Эквадоре прошёл первый тур президентских выборов, которых на этот раз ждали с особым волнением. Причем любопытство вызывала даже не столько личность потенциального победителя, сколько криминальная аура вокруг президентской гонки.

Возглавлявший политическое движение «Гражданская революция» в провинции Эсмеральдас Эквадора Педро Брионес убит неизвестными возле своего дома.