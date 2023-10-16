Чита, 16 октября, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Жительницу Забайкальского края задержали правоохранители по подозрению в причастности к совершению государственной измены в форме шпионажа в пользу Украины, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Установлено, что девушка, выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала её представителю материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений Вооружённых сил Российской Федерации, готовящихся к отправке в зону проведения специальной военной операции», — уточнили в УФСБ по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации («Государственная измена»). В настоящее время женщина задержана и заключена под стражу. Подозреваемая полностью осознавала возможность использования переданных сведений против безопасности России, заключили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, жителя Луганской Народной Республики задержали по подозрению в шпионаже. По информации УФСБ по ЛНР, уроженец города Рубежное передавал украинской разведке данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и Вооружённых сил России. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

В Белгородской области 28-летний житель села Дубовое попытался в обход пунктов пропуска пересечь границу с Украиной, чтобы сдаться в плен ВСУ и пойти воевать против России. Ему помешали сотрудники ФСБ.