Москва, 16 октября, 2023, 05:03 — ИА Регнум. Людям стоит обратить внимание на периодическое мелькание мушек перед глазами. Появление данного симптома может говорить о целом ряде заболеваний, пояснила в интервью радио Sputnik врач-невролог Ольга Калмыкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Глаз

Специалист рассказала, что многие пациенты жалуются на появление перед глазами тёмных точек или мушек. Обычно это связано с резким изменением положения тела, поднятием тяжести. В большинстве случаев такие симптомы появляются на фоне повышенного или пониженного давления. Кроме того, причинами мелькания мушек могут быть болезни глаз, анемия, проявления мигрени или сахарного диабета.

«Причины мушек в глазах являются индивидуальными. Врачи обращают внимание на возраст пациента, сопутствующие жалобы и патологии, лекарства, которые принимает человек», — уточнила невролог.

При появлении мушек перед глазами врач рекомендовала обратить на частоту возникновения подобной симптоматики. Если мушки появляются более трёх-четырёх раз в месяц, необходимо обратиться к терапевту и сдать анализы крови, проверить уровень сахара в крови, гемоглобин. Также показаны ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов и ЭКГ.

После сдачи анализов пациент может быть перенаправлен к другим специалистам, в частности, к неврологу, офтальмологу или кардиологу, подытожила Калмыкова.

Как сообщало ИА Регнум, по информации президента Российского глаукомного общества профессора Евгения Егорова, ежегодно в России заболевают пока неизлечимой приводящей к слепоте глазной болезнью глаукомой более 100 тыс. человек. Необратимых случаев становится только больше, констатировал учёный.

На ранней стадии заболевание удаётся выявить примерно у 25% больных россиян. Для диагностики нужно измерить уровень внутриглазного давления, посмотреть глазное дно и проверить зрение.

Глаукомой в мире болеют не менее 60 млн человек. В России болезнь выявлена у 1,3 млн человек, ещё 500 тыс. пациентов могут быть больны, но не знать об этом, сказал профессор.