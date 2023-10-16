Киев, 16 октября, 2023, 03:23 — ИА Регнум. Российская армия выступает с мощной обороной и превосходит украинскую технически и количественно. Такое признание сделал командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, полковник Дмитрий Лисюк в интервью британской газете Guardian.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По словам украинского офицера, «очень трудно продвигаться вперёд». В числе препятствий Лисюк перечислил многочисленные мины на полях, установленные российскими бойцами за последние 18 месяцев, обширную сеть оборонительных траншей, вырытых в три линии, и беспилотники-камикадзе.

Лисюк также заявил о превосходстве вооружения у русских, говоря о численном преимуществе, более совершенных средств радиоэлектронной борьбы и разведывательного оборудования.

При этом его 128-я горно-штурмовая бригада до сих пор использует устаревшую советскую бронетехнику.

«Быстрой победы не будет. Мы не должны питать никаких иллюзий», — заключил Лисюк, добавив, что одним из многочисленных препятствий для ВСУ является отсутствие авиации, которую активно использует Россия.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные активно обороняются и улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации, заявил президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

В настоящее время происходящее на всей линии соприкосновения называется «активная оборона».

Украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец написала в своей статье, что масштабное наступление Вооружённых сил России стало неожиданностью для ВСУ. По её данным, только 13 октября произошло около сотни боевых столкновений и одно из самых решающих разворачивается в Авдеевке. Журналист высказала мнение о том, что Россия планирует «сковать ВСУ» и не допустить перемещения украинских резервов.

На Украине в ночь на 16 октября в семи областях объявили воздушную тревогу.