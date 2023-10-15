Москва, 16 октября, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1» жёстко раскритиковала так называемых звёзд шоу-бизнеса, которые бежали из России с момента начала спецоперации.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный редактор RT Маргарита Симоньян

По словам Симоньян, в своё жалкое оправдание беглецы пытались сказать и убедить окружающих, что их в России «не устраивает Путин, Шойгу, Соловьев». Якобы во всём виноваты агрессивные люди, которые противоречат их принципам — «они за мир, а остальные — за войну».

Медиаменеджер поражена такими постами, фразами, выпадами, как, например, сказал певец Макаревич из Израиля: «Я желаю удачи нашим бойцам», — имея ввиду киевских боевиков.

Маргарита Симоньян привела пример самоотверженности и верности — поэтесса Анна Ахматова не стала в тяжёлое время уезжать из России, хотя могла сделать это не раз.

«Ролевая модель в этой ситуации — Анна Ахматова, которая осталась в Гражданскую войну, революцию. Сколько её уговаривали. Она пережила столькое по сравнению со своей блистательной юностью», — отметила Симоньян.

Припомнила Симоньян и Аллу Пугачеву, которую назвала «бабушкой всея советской эстрады», имевшей народную любовь.

«Абсолютно справедливо теперь к ней претензии», — считает Симоньян.

Журналист также сказала, что у сбежавших из России никогда и не было ценностей, о которых они пытаются заявить.

«Как только полыхнуло в Израиле, все эти принципы куда-то делись. Поэтому чемодан, вокзал, Израиль, Армения, другие страны — мы скучать здесь не будем», — заключила Маргарита Симоньян.

Как сообщало ИА Регнум, бывшая телеведущая Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявила, что радуется атакам беспилотников на российские города.

Также она заявила, что радовалась мятежу Евгения Пригожина.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести на законодательном уровне термин «недружественные релоканты», которым называть тех, кто не только покинул Россию и работает из-за рубежа, но и сделал это по политическим мотивам. Также Хамзаев считает необходимым запретить релокантам занимать посты государственных служащих.

Каждый россиянин, независимо от местонахождения, должен быть привлечён к ответственности в случае нарушения законов РФ. Так президент Владимир Путин прокомментировал возвращение в Россию бизнесмена Михаила Фридмана и других релокантов.