Варшава, 16 октября, 2023, 02:00 — ИА Регнум. Польша оказалась в проигрыше в области экономики и политики из-за конфликта на Украине, отметил 15 октября в статье для издания Myśl Polska профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинское зерно в Польше

«Польша, к примеру, будет показательно наказана за «незаконное» введение эмбарго на украинское зерно, поскольку она «нарушила международное право», — написал он.

Попытки Польши отстаивать интересы своих граждан постоянно противоречат законам Евросоюза или международному праву, указал профессор. Он назвал такое положение дел «бредом». По мнению учёного, в Германии использует Украину в качестве инструмента с целью подчинить себе Польшу.

Как сообщало ИА Регнум, журналисты телеканала Fox News пришли к выводу, что по итогам парламентских выборов в Польше Украина может остаться без поддержки Варшавы. С их точки зрения, раскол между странами связан с импортом дешёвого зерна с Украины, из-за которого незащищёнными оказались польские фермеры.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что только Москве выгоден «политический театр» вокруг экспорта зерна. В Польше ответили, что Украина ведёт себя как утопающий, который цепляется и грозится утопить своих помощников, добавили авторы.

Политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо отметил, что антиукраинские настроения внутри Евросоюза становятся тенденцией, и к тому же у Польши есть механизмы влияния на Украину, поэтому она и предъявляет Киеву счёт и особые условия. В Польше не стали бы говорить об этом, если бы такая риторика не была позитивно воспринята избирателями. Политолог объяснил это серьёзным ухудшением положения киевского режима.

В сентябре 2023 года, несмотря на решение Еврокомиссии не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины, власти Польши, Словакии и Венгрии самостоятельно продлили эти ограничения. Якобы транзитное зерно оседает в ЕС, что приводит к падению доходов местных фермеров, отметили представители властей этих стран.