Варшава, 15 октября, 2023, 23:43 — ИА Регнум. Глава польской оппозиции Дональд Туск после оглашения результатов exit poll заявил, что победил на парламентских выборах, а его оппонент из правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский в этом не уверен.

Иван Шилов ИА REGNUM

По результатам exit poll «Право и справедливость» набрала 36,8% голосов, а оппозиционные партии «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» — 31,6%, 13% и 8,6% голосов соответственно, что означает более 50% в случае объединения голосов. О результатах сообщили местные СМИ.

«Можно ли будет превратить этот успех в новый наш срок у власти? Мы этого пока не знаем», — цитируют СМИ Качиньского.

Туск, в свою очередь, заявил, что «результат мог быть ещё лучше, но уже можно сказать: это конец плохих времён, конец правления PiS».

Партия «Конфедерация» набрала 6,2% голосов избирателей.

Окончательные итоги выборов объявят 17 октября.

Как сообщало ИА Регнум, поражение правящей партии «Право и справедливость» приведёт к анархии и чуть ли не гражданской войне, считают эксперты.

15 октября в Польше проходили выборы в Сейм и Сенат.

Партия «Право и справедливость» (PiS) в случае поражения на выборах может запустить силовой вариант, заявил в беседе с Gazeta Wyborcza генерал польской армии Пётр Пытель.