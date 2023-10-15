Днепропетровск, Украина, 15 октября, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Сигналы воздушной тревоги вечером 15 октября звучали в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины. Об этом говорят данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сирены воздушной тервоги включили в Харьковской области в 22:52 по местному времени, а менее чем через 10 минут сигнал звучал ещё в трёх регионах: Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.

Как сообщало ИА Регнум, в Херсоне 15 октября были слышны сильные взрывы, начались перебои со светом и водой.

В ночь с 14 на 15 октября военные ВС РФ пресекли попытку киевского режима совершить теракты на территории России с помощью беспилотников.

14 октября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сбитых 12 украинских беспилотниках. Обломки упали в Курске и селе Зорино. Пострадавших среди жителей нет.