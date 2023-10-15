Тель-Авив, Израиль, 15 октября, 2023, 23:10 — ИА Регнум. Военную инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане бомбит израильская армия, сообщила 15 октября пресс-служба ЦАХАЛ.

«В настоящее время истребители ЦАХАЛ наносят удары по объектам террористов из «Хезболлы» в Ливане», — говорится в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

Операция стала проводиться после того, как с территории Ливана управляемыми противотанковыми ракетами были обстреляны израильские населённые пункты и позиции военных.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в МИД Ирана пригрозили Израилю «землетрясением» в случае атаки «Хезболлы». Конфликт может стать ещё масштабнее, чем уже является, заявил 14 октября иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян.

В миссии Ирана в ООН 15 октября отметили, что Тегеран не будет вступать в военный конфликт с Тель-Авивом, если израильская армия не нанесёт удар первой.

Израиль ввёл ограничения на использование GPS в районе границы с Ливаном. ЦАХАЛ пояснила, что включение глушения может вызвать временные сбои в работе приложений, основанных на определении местоположения.